Viel Stress in der Weihnachtszeit Was die Bäckerei Billen zu einer der beliebtesten in Rheinland-Pfalz macht

Ferschweiler · Die Bäckerei Billen hat Platz fünf der beliebtesten Bäckereien in Rheinland-Pfalz im „Falstaff“ Magazin erreicht. In Ferschweiler backt Achim Billen Brot, Brötchen, Gebäck und vieles mehr. Wie er sich selbst seinen Erfolg erklärt und was er sich für die Zukunft wünscht.

16.12.2023 , 12:33 Uhr

Eine der fünf besten Bäckereien in Rheinland-Pfalz – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Achim Billen freut sich sehr über die hohe Bewertung seiner Bäckerei im „Falstaff“ Magazin. „Eine meiner Kundinnen hat uns nominiert und das auf Facebook gepostet. Das wurde dann irgendwie zum Selbstläufer“, erzählt der Geschäftsführer. Die positive Resonanz war hoch und Achim Billen bedankt sich bei seinen Kunden für die Unterstützung. Doch in diesem Jahr gibt es noch mehr zu feiern: Seine Bäckerei hat in diesem Jahr 60-jähriges Betriebsjubiläum und er selbst sein 30-jähriges Meisterjubiläum.