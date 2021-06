BITBURG-MASHOLDER : Die Feuerwehr-Bambini werden immer mehr

Bambiniwehren boomen. Im Eifelkreis gibt es immer wieder Nachfragen nach Hilfe bei Neugründungen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Waltraud Grubitzsch

BITBURG-MASHOLDER In Masholder wird Bitburgs erste Wehr für die Kleinsten eingerichtet. Und auch in anderen Orten ist das Interesse an dieser Art der Nachwuchsförderung da.

Sind die Kinder erst einmal in Fußball- und sonstigen Sportvereinen aktiv, wird es für die Feuerwehr schwierig. „Wir merken bei unseren Jugendfeuerwehren, dass wir mit dem Eintrittsalter von zehn Jahren zu spät dran sind, weil dann die meisten Kinder schon in anderen Vereinen aktiv sind“, so Alexander Kewes, Wehrführer der Löschgruppe Masholder, der in einer Sitzung des Bitburger Stadtrats kurz erläuterte, wie man dem entgegenwirken kann. Nämlich mit der Gründung einer Bambini-Feuerwehr.

Laut Kewes gibt es derzeit in Masholder rund 20 Kinder von sechs bis neun Jahren. Die passende Zielgruppe ist also vorhanden. „Wir wollen mit einem solchen Angebot in Masholder starten, um es dann so schnell wie möglich auch auf die anderen Einheiten der Stadt auszuweiten“, erklärt Kewes und verweist dabei auch auf eine Kooperation mit dem Bitburger Haus der Jugend.

INFO Bambiniwehren Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es derzeit fünf Bambinifeuerwehren mit insgesamt rund 100 Mitgliedern: die Löschkids Sülm (Gründung 2008), die Löschbären Spangdahlem, die Bambiniwehr Schankweiler, die Bambiniwehr Orenhofen und die „Betradas Löschdrachen“ der Bertrada-Grundschule in Prüm. Bereits 2008 wurden die Löschkids Sülm gegründet – als erste Bambinigruppe im ehemaligen Regierungsbezirk Trier. Geplant sind Neugründungen in Bitburg-Masholder und Meckel. Auch weitere Anfragen aus anderen Orten liegen vor. Die Betreuer der Bambiniwehren im Eifelkreis wurden kürzlich für ihre gute Öffentichkeitsarbiet ausgezeichnet. In gnaz Rheinland-Pfalz gibt es etwa 1100 Jugendfeuerwehren und weit über 300 Bambini-Gruppen. Wer eine Bambinifeuerwehr im Eifelkreis gründen will, meldet sich bei Julia Röser, Telefon 06551/147787 oder 0160/6379504;E-Mail: julia.roeser@kfv-bitburg-pruem.de

Michael Becker, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bitburg, begrüßt diesen Vorstoß aus Masholder. Die Wehr sichere ihren Nachwuchs zum größten Teil aus den Jugendwehren. Und deshalb sei es sinnvoll, so früh wie möglich für einen ausreichenden Zulauf im Jugendbereich zu sorgen, sagt Becker.

„Wir werden diesen Monat zehn Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernehmen“, erklärt er. Das zeige, wie wichtig es sei, Kinder und Jugendliche frühzeitig für das Ehrenamt zu begeistern. „Es ist natürlich schön, dass viele Kinder Fußball spielen“, sagt der Wehrleiter. „Aber Fußball ist nun mal leider nicht so essenziell wie die Feuerwehr.“

Becker ist zuversichtlich, dass durch die Pandemie und den damit verbundenen allgemeinen Stillstand in den Vereinen weitere Mitglieder für die Nachwuchsteams gewonnen werden können. Ein leichter Trend in diese Richtung sei jedenfalls erkennbar. „Zunächst aber müssen wir jetzt erst einmal schauen, wie wir nach den Pandemie-Einschränkungen die Jugendfeuerwehr wieder ans Laufen bekommen“, fügt er hinzu.