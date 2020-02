Konzert : Trio spielt im Weinhaus

Lost. Foto: Trierischer Volksfreund/Stephan Schlösser

Irrel (red) Die Band „Lost“ spielt am Freitag, 6. März, 20.30 Uhr, im Weinhaus in Irrel. In der Besetzung Gitarre, Bass und Gesang spielen Coversongs abseits des Mainstreams. Der Eintritt ist frei.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken