Kostenpflichtiger Inhalt: Baustelle : Kein Spatenstich, aber Bauarbeiten

Die Bauarbeiten zur Nord-Ost-Tangente in Bitburg haben begonnen - auch ohne offiziellen Spatenstich. Foto: TV/Anja Theis

Bitburg (ath) Auch wenn die vorbereitenden Arbeiten schon begonnen haben, sollte der offizielle Spatenstich an der Nord-Ost-Tangente in Bitburg symbolträchtig zelebriert werden. Doch wie so vieles in letzter Zeit fällt auch dieses Vorhaben Corona zum Opfer.