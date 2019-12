BILDER-WOCH : Die besten Vorleser

Die Jury (auf dem Foto hinten von links nach rechts) bestand in diesem Jahr aus: Kevin Klinkhammer (Vorjahresschulsieger), Anette Bräuninger (Lesepatin der Bücherei Prüm), Simone Behme (Buchhandlung J. Behme Prüm) und Iris Hilden (pädagogische Fachkraft an der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm). Diese legte fachkundig die Gewinner fest: Der dritte Platz ging an Pia Leifgen (vorne Mitte), den zweiten Platz belegte Lina Schier (vorne links) und der Schulsieger 2019/20 ist Peter Seiberts (vorne rechts), der mit seiner Textstelle aus „Die Zeitdetektive“ von Fabian Lenk die Jury überzeugte. Foto: Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm