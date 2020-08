Wildkräuterwanderung : Wildkräuter entdecken

Ernzen (red) Die Bitburger Landfrauen laden In Zusammenarbeit mit der Wildkräuterpädagogin Monika Gramse zu einer Wildkräuterwanderung am Dienstag, 25. August, ab 18 Uhr ein. Bei einer Führung durch die Wildkräuterwerkstatt lernen die Teilnehmer die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Wildkräuter kennen.

Die Führung findet im Naturpark- und Erlebniszentrum Teufelsschlucht, Wildkräuterwerkstatt, Ferschweiler Straße 50, in Ernzen statt. Anmeldung bei Silvia Weimann unter Telefon 06506/953400 oder per E-Mail an info@landfrauen-bitburg.de