Kultur : Die Bloas tritt in Gransdorf auf

In der Pfarrkirche Gransdorf spielen am 20. Oktober die leiendecker Bloas aus Trier. Foto: Klaus Burbach

Gransdorf In der Kirche in Gransdorf geben am 20. Oktober die Leiendecker Bloas ein Konzert. Die Bloas singen in der Trierer Mundart seit mehr als 30 Jahren. Außerdem hat eine Gruppe aus Maastricht zugesagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als Vorgruppe der Leiendecker Bloas spielt ab 15 Uhr eine Gruppe aus Maastricht (Niederlande). Die Musiker dieser Band sind seit mehreren Jahren mit Musikern der Region bekannt. Moderatorin ist Sylvia Nels, die für die Gäste eine oder andere Überraschung dabei haben wird.

Die Gransdorfer Pfarrkirche verwandelt sich seit etwa vier Jahren immer wieder auch in einen Konzertsaal. Zahlreiche Bands haben hier schon Benefizkonzerte gegeben, darunter Kirchenchöre, Albhornbläser, Polkagruppe, Gospelchöre und eine Bigband.

Erbaut wurde sie in den 1920er Jahren. Vorher standen hier zwei kleine Bauernhäuser. In einem davon wohnte ein Schuster. In seiner Wohnung und seiner Werkstatt gab es für die Kinder im Ort den ersten Schulunterricht. Der Weg zur alten Kirche – auf dem Berg oberhalb von Gransdorf – war dem damaligen Pastor und den Dorfbewohnern zu beschwerlich. Die Pfarrkirche bietet eine einzigartige Akustik.