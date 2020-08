Verwaltung : Die Bürgerbeauftrage kommt

Bitburg/Prüm Die Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund zu Gast in Bitburg: Alle Bürger des Eifelkreises Bitburg-Prüm haben dann die Gelegenheit, ihre Anliegen persönlich vorzutragen.

Schleicher-Rothmund ist am Donnerstag, 17. September, in der Kreisverwaltung in Bitburg. Wer sich rechtzeitig angemeldet hat, kann mit ihr Probleme besprechen.