Corona-Hilfe : Die Corona-Ambulanz im Kreismuseum

Bitburg In Bitburg eröffnet am Montag die erste Corona-Ambulanz – und zwar im Kreismuseum. Dort betreuen Ärzte alle Menschen, die sich mit Corona infiziert haben oder unter Infektsymptomen leiden.

Die Praxen haben deshalb schon vor Wochen damit begonnen, extra Sprechstunden für Patienten mit Infekt-Symptomen anzubieten. Doch das reicht nicht. „Wir wollen eine Durchmischung dieser Gruppen absolut vermeiden und wir müssen uns wieder um unsere chronisch Kranke kümmern können“, sagt Weber. Natürlich brauchen auch die Menschen, die an Corona erkrankt sind und jene, die das befürchten ärztlichen Rat und Behandlung. Was tun? Die Idee: beide Gruppen zu trennen und eine neue Ambulanz nur für Corona- und Infekt-Patienten aufzubauen.

„Wir haben zwei Wartezimmer“, sagt Weber: „Eins für Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden und ein weiteres für alle anderen Infektpatienten aus dem Bitburger Raum.“ Rein kommt aber nur, wer zuvor einen Termin vereinbart hat. Und zwar telefonisch in der jeweiligen Hausarztpraxis. „Wir werden hier strikt darauf achten, dass es zu keiner Durchmischung kommt“, sagt Weber. So gäbe es beispielsweise einen Ein- und einen Ausgang, damit sich Patienten noch nicht mal zufällig an der Tür begegnen.

In der neuen Ambulanz werden alle Mitarbeiter Schutzkleidung tragen. Wichtig ist: Hier wird nicht getestet, sondern Symptome abgeklärt, bei Bedarf Rezepte ausgestellt oder weiterverwiesen an die Corona-Teststelle des DRK am Alten Gymnasium. Was Heidi Weber, die an der Organisation federführend beteiligt war, beachtlich findet: „Bei allen Einschränkungen und Sorgen ist es auch schön zu sehen, welche Synergien entstehen und wie alle zusammenhalten und gemeinsam was schaffen.“