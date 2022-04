Theater : Bitburg: Musikalische und schauspielerische Geschichtsstunde mit Tiefgang

19 Bilder Schauspiel Marlene in der Bitburger Stadthalle

Bitburg Einen Tag und einen Abend aus dem Leben der Sängerin und Schau­spielerin Marlene Dietrich (1901 — 1992) haben in der Bitburger Stadthalle rund 200 Gäste bei dem Schauspiel „Marlene“ erlebt. Stephanie Theiß und Marsha Zimmermann waren in den Hauptrollen zu sehen.

Von Alwin Ixfeld

Eine kleine Zeitreise ins Jahr 1960 haben Mitglieder des Theaters Trier mit ihren Zuschauern in der Bitburger Stadthalle unternommen. Die Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich tritt im Rahmen einer Europa-Tournee in Berlin auf, das sie rund 30 Jahre zuvor in Richtung Hollywood verlassen hatte. Das ist der Aufhänger, den die britische Autorin Pam Gems für ihr Stück „Marlene“ genutzt hat.

Stephanie Theiß als Marlene im gleichnamigen Bühnenstück. Foto: Ixfeld Alwin

Marlene, verkörpert von Stephanie Theiß, wird vor ihrem Auftritt überschwänglich von Vivian (Marsha Zimmermann) begrüßt und umsorgt. Die muss sich dann alle Stimmungs­schwankungen der berühmten Diva gefallen lassen. In der Garderobe greift Marlene gleich zu Beginn zum Putzlappen: „Glaub mir, ich kenne die Hygiene am Theater“, sagt sie. Nur um sich dann im nächsten Moment darüber aufzuregen, dass Vivian die von Marlene verlangten Blumensträuße nicht in drei unter­schiedlichen Geschäften gekauft hat. Das Stück thematisiert auch die Hassliebe der Deutschen gegenüber Marlene Dietrich: „Stehen sie noch draußen mit ihren Transparenten und Schildern?“, fragt Marlene Vivian. „Du erinnerst sie an etwas, an das sie nicht erinnert werden wollen“, erklärt ihr diese.

Der zweite Teil des Schauspiels ist dem Bühnen­auftritt gewidmet. Dabei geschieht etwas Interessantes: Die singende Stephanie Theiß spielt zwar die Marlene, aber als Zuschauer fühlt man sich tatsächlich in die Zeit der echten Marlene Dietrich versetzt. Für das Chanson „Ich weiß nicht, wohin ich gehöre“ ruft sie eine Frau und einen Mann vor die Bühne und singt das Stück scheinbar nur für die beiden. Bei dem mehr als 100 Jahre alten Lied über „Lili Marleen“, die unter der Laterne steht, wird die Stille im Publikum fast greifbar.

Stephanie Theiß und Marsha Zimmermann (von links) in der Bitburger Stadthalle. Foto: Ixfeld Alwin

Musikalisch begleitet wird Theiß von Angela Händel am Klavier und Peter Kasper am Kontrabass. Sie beweisen, dass auch eine kleine Besetzung große Musik liefern kann.

„Wir wollten das Stück unbedingt noch mal sehen, nachdem es uns vor zwei Jahren in Trier so gut gefallen hat“, sagt ein Ehepaar nach der Vorstellung. „Die Frau Theiß hat toll gespielt und vor allem super gesungen“, „Ich bin echt begeistert“, „Bei diesem Lied ‚Sag mir, wo die Blumen sind‘ musste ich fast weinen“ – so äußern sich weitere Gäste.