Platz für einen Rastplatz gäbe es genug, etwa am Haltepunkt Nimstal-West bei Bickendorf (rechts im Bild). Doch konkrete Planungen gibt es nach wie vor keine. Foto: TV/Christian Altmayer

Wittlich/Bitburg/Prüm Fernfahrer brauchen auf der A 60 starke Nerven. Denn auf den rund 70 Kilometern zwischen Wittlich und Winterspelt gibt es keine Raststätte. Entsprechende Pläne wurden immer wieder verworfen. Jetzt könnte es wieder eine Chance geben.

Pläne für einen Rastplatz auf der Eifelautobahn gibt es fast solange die Schnellstraße existiert. Im Gespräch waren unter anderem der Parkplatz „Nimstal-West“ nahe Bickendorf, die ehemalige Zollstation Steinebrück bei Winterspelt und das Gelände des ehemaligen Reptilienzoos Tropic-Park in Fließem. Doch die Vorhaben würden „nicht weiterverfolgt“, heißt es vom Landesverkehrsministerium.

Am guten Willen scheitert es nicht. Sowohl die Kommunen als auch Land und Bund halten es für sinnvoll, auf der Strecke einen Tank- und Rastplatz zu eröffnen. Allein, weil die Durststrecke durch die Eifel unverhältnismäßig lang ist (zwischen WIttlich und Winterspelt sind es rund 70 Kilometer). Und sich auch in Belgien noch fortsetzt: Denn der erste Rastplatz im Nachbarland liegt bei Lüttich, also weitere rund 80 Kilometer von der Grenze entfernt.