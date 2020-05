Glaube : Springprozession 2020 nur audiovisuell

Echternach (red) „Das Organisationsteam der Springprozession teilt mit, dass infolge der Absage der Springprozession 2020 ein offizielles Programm bestehend aus vorwiegend audiovisuellen Beiträgen erstellt wurde, um das immaterielle Kulturerbe im gesellschaftlichen Bewusstsein gegenwärtig zu halten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bauvereins.

Eine Ansprache von Kardinal Jean-Claude Hollerich wird in den sozialen Medien erscheinen, wo auch eine Aufnahme des Springprozessionsmarsches, von der Harmonie Municipale Echternach in besonderem Umfeld gespielt, zu hören sein wird. Am Pfingstdienstag wird das Glockenspiel der Basilika zu hören sein. Über die Pfingsttage wird die Echternacher Basilika nur für Einzelpilger zugänglich sein; es werden keine öffentlichen Gottesdienste abgehalten und keine Gruppen zugelassen. Dem Organisationsteam der Springprozession sind zahlreiche Vorschläge von Aktionen zum Thema Springprozession zugetragen worden. Diese Impulse sind als Zeichen von Identifikation und Wunsch der Teilhabe wertzuschätzen, jedoch bittet der Willibrordus-Bauverein um Verständnis dafür, dass keine weiteren Beiträge zum offiziellen Gedenkprogramm aufgenommen werden können. Es sei nicht als wünschenswert zu erachten, dass an Pfingstdienstag Musikverbände spontan aufspielen oder dass einzelne Gruppen das Springen ausüben.