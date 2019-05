Vortrag : Notarin und Pfarrer sprechen über die Ehe

Waxweiler (red) Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) lädt alle Interessierten zu einem Doppelvortrag in das Dechant-Faber-Haus ein. Am Dienstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr referieren Daniela Schmied-Kovarik, Notarin mit Amtssitz in Waxweiler, und Klaus Bender, Pfarrer in Kyllburg und Dechant des Dekanates Bitburg, über „Die Ehe – Hafen der Glückseeligen oder Sprung ins Verderben?

