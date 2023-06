Special Olympics World Games Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung – diese Eifel-Gemeinden sind Gastgeber

Bitburg · Die Special Olympics World Games in Berlin stehen in den Startlöchern. Doch bevor sich die Athleten aus Aserbaidschan dorthin begeben, gibt es einen viertägigen Zwischenstopp in der Eifel.

08.06.2023, 14:40 Uhr

Das Maskottchen der Special Olympics World Games «Unity» hält die Fackel für die Special Olympics World Games. Um Inklusion und Teilhabe auch im Kulturbereich zu stärken, finden im Rahmen der Special Olympics World Games (SOWG) in Berlin auch zahlreiche Kulturveranstaltungen statt. Foto: dpa/Christoph Soeder

Von Leila Zimmer

Welcometag, Fackellauf und Disco – die Sportler der Special Olympics aus Aserbaidschan erwartet vom 12. bis 15. Juni ein ereignisreiches Programm in der Eifel. Im Rahmen des „Host Town“ (Gastgeberstadt) Programms betreuen die Stadt Bitburg und die Verbandsgemeinden (VG) Prüm und Bitburger Land die Sportler als Gastgeber.