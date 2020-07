Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner zeigt Wirkung : Die Eifel ist raupenfrei

Flatterband, nur zur Warnung: Die Eichen an der Herforster Langmauer sind laut VG Speicher nicht von den Giftraupen befallen. Möglich aber, dass die Schädlinge dort noch in diesem Sommer nisten. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg-Prüm Sauger, Flammenwerfer, Spritzmittel: Die Eifeler haben dieses Jahr einiges aufgefahren, um den Eichenprozessionsspinner in Schach zu halten – offenbar erfolgreich.

Bis zu 1000 Jahre kann eine Eiche alt werden. Und das Exemplar am Herforster Ortseingang dürfte schon einige auf der Rinde haben. „Alte Eiche“ wird der denkmalgeschützte Riese im Volksmund genannt, der seine Äste über der römischen Langmauer ausbreitet. Und Besuchern der Sehenswürdigkeit an warmen Sommertagen Schatten spendet.

Allerdings sollte man vor Eichen derzeit lieber weichen. Auch Besucher der Langmauer werden derzeit von Flatterband und Warnschildern gestoppt. Schuld daran ist ein kleines Insekt. Denn seit Jahren macht sich in der Eifel der Eichenprozessionsspinner breit. Eine wärmeliebende Raupe mit giftigen Brennhaaren, die überwiegend in Baumkronen nistet.

In diesem Jahr scheint die Plage allerdings deutlich besser im Griff als in der Vergangenheit. Nachdem die Larven 2018 zum ersten Mal an der Sauer aufgetreten waren, wurde die Region im letzten Jahr richtig heimgesucht. Auch zu einigen schmerzhaften Begegnungen von Mensch und Schädling ist es gekommen, brennender Ausschlag inklusive.