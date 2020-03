Brauchtum : Die Eifel treibt den Winter aus

WIERSDORF (uhe) Bereits seit dem Herbst haben Jungs aus Wiersdorf im Wald Holz für das traditionelle Hüttenfeuer, mit dem in der Eifel der Winter vertreiben wird, gesammelt. Am Sonntag wurde dann zusammen mit Erwachsenen auf dem Wiersdorfer Bernkessel das Kreuz errichtet. Nach dem Entfachen des Hüttenfeuers ging es dann vom Bernkessel runter ins Gemeindehaus, wo die Bevölkerung mit Nautzen, Schnittchen, warmem Kakao und kalten Getränken versorgt wurde. Für die Bewirtung beim Hüttenbrennen zuständig ist in Wiersdorf in der Regel immer eines der Paare, die zuletzt geheiratet haben. Foto: tv/Uwe Hentschel