Coronavirus : Ja, sie kaufen wieder

So viel war in der Bitburger Fußgängerzone lange nicht los. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg/Prüm Seit Montag sind zahlreiche Läden wieder geöffnet. Die Händler freuen sich – und die Kunden zieht es in die Städte, ob in Bitburg oder in Prüm. Ein erster vorsichtiger Wiedereinstieg.

Ein Stück Normalität kehrt zurück. Darauf haben die Menschen gewartet. Bitburgs Fußgängerzone, in den vergangenen Wochen meist menschenleer, ist wieder belebt. Nein, proppenvoll ist es nicht. Und nein, ausgelassene Party-Stimmung herrscht auch nicht. Soll es auch nicht. Abstand ist überall Thema. In den Flaniermeilen in Bitburg und Prüm, aber auch in den Geschäften.

Viele Passanten sind mit Maske unterwegs. Hier und da wird auch mal ein Schwätzchen gehalten, wenn man sich auf der Straße trifft – aber mit Abstand. Es zieht die Leute nach draußen, auch in die Geschäfte. Hier gelten überall Sicherheits- und Schutzregeln. Und: Die Kunden halten sich daran. Dafür setzen sich auch die Geschäftsleute ein. Zu kostbar ist ihnen der Wiedereinstieg in den Verkauf, als dass sie etwas riskieren wollten.

„Bitte halten Sie Abstand“, „Nur zwei Kunden können gleichzeitig in den Laden“, „Kommen Sie nicht zum Einkauf, wenn Sie erkältet sind“: Kein Laden, vor dem nicht schon draußen auf die neuen Regeln hingewiesen wird. Drinnen stehen Desinfektionsmittel bereit, Kassenbereiche sind mit Plexiglas geschützt, die meisten Geschäftsinhaber tragen selbst auch Maske.

So wie Astra Kay, die sich zusammen mit ihrer Kollegin „total freut“, endlich ihre Boutique wieder zu öffnen. „Und ja“, sagt sie, „es kommen auch Leute.“ Viele würden sich freuen, etwas Abwechslung in ihren Alltag zu bringen.

So sieht es auch bei der Boutique Ragazzi aus. Auch dort gehört die Maske dazu. Und Geschäftsführerin Marion Schelian hat sich für ihre Kunden etwas Besonderes einfallen lassen: „Zu jedem Einkauf verschenken wir einen Mundschutz. Meine Mutter hat das ganze Wochenende genäht.“ Und auch hier wird gekauft.

Gekauft wurde allerdings auch in den vergangenen Wochen. Etwa in der Buchhandlung Eselsohr, die für ihre Kunden einen Lieferservice vor die Haustür eingerichtet hat. „Das haben viele genutzt“, sagt Inhaberin Anne Bies, die diesen Service für alle, die nach wie vor Bedenken haben, einzukaufen, weiter aufrecht erhalten will. „Dieser Zuspruch unserer Kunden in der Zeit der Schließung hat sehr gut getan“, sagt die Buchhändlerin. Ihre Sorge, dass die Menschen unvorsichtig werden, wenn die Geschäfte öffnen, habe sich bislang nicht bestätigt: „Die halten sich alle an die Regeln.“

Das bestätigt auch Tatjana Lobia von der gleichnamigen Eisdiele: „Wir haben ja noch nicht ganz auf, aber es ist ein erster, kleiner Schritt zurück ins Geschäftsleben“, sagt die Inhaberin vom Eiscafé Lobia. Ihr Eindruck: „Hier tummeln sich keine Menschen, alle halten Abstand und sind sehr vernünftig.“ Keine Frage: Bei dem schönen Wetter lässt der ein oder andere Passant sich gerne sein Eis schmecken.

Punktgenau zur Wiedereröffnung haben in Prüm auch die Kirschbäume am Hahnplatz zu blühen begonnen. Als hätten sie genau auf den Termin gewartet – wie offenbar auch die Kundschaft. Es ist kurz nach zehn Uhr, Anruf im Schuhhaus Gottlieb in der Hillstraße: Im Moment passe es nicht so gut, „wir sind gerade am Bedienen“, heißt es.

Ein paar Meter darunter, bei Mode Kausen, gibt Chefin Christine Kausen gegen 10.30 Uhr durch: „Wir hatten gerade schon zwei Kunden. Wir sind selber überrascht.“ Man habe mit einem verhalteneren Beginn gerechnet. Schon kommt Kundin Nummer drei ins Geschäft – allen bieten die Mitarbeiterinnen Masken an, sofern sich die Käufer nicht schon selbst damit ausgestattet haben.

Die Stoffmasken, sagt Christine Kausen, „haben unsere Schneiderinnen genäht“. Die Kunden erhalten sie beim Einkauf als Geschenk – können sie aber auch für fünf Euro kaufen, den Erlös spendet das Modehaus der Prümer Tafel. Und selbstverständlich tragen alle Verkäuferinnen die Masken auch selbst.

Nächster Versuch kurz darauf im Schuhhaus Gottlieb: „Im Moment stört’s sehr. Wir sind alle am Bedienen.“ Okay, umso besser. Dann rüber zu Elke Schäfer in ihrer Parfümerie in der Tiergartenstraße: Auch sie hatte schon Kunden im Laden. Schön, aber: „Man muss ja erst mal vorsichtig sein, ob es auch so bleibt.“

Einige seien vermummt, andere nicht, alle aber seien froh, dass man wieder einkaufen dürfe. Für Elke Schäfer waren die vergangenen vier Wochen unterdessen trotz der verordneten Schließung einigermaßen zu ertragen. Denn sie beteiligte sich ebenfalls an der Aktion des Prümer Gewerbes, über die wir bereits berichteten: Wer etwas braucht, kann sich melden, die Geschäftsleute bringen es dann mit einem Lieferdienst vor die Haustür. „Das ist sehr gut angenommen worden. Gottseidank haben wir in Prüm sehr viele Stammkunden. Wir sind ja kein Massenabfertiger. Wir wissen, was die Kunden brauchen. Und wenn einer Allergiker ist, dann braucht der seine Creme. Das ist ja dann kein Luxusartikel.“

Und dann klappt’s auch bei Gottlieb: Zum Fototermin ist Inhaberin Petra Liesenfeld aber schon wieder im Beratungsgespräch. Kundin Anita Kandels aus Berscheid hatte in Prüm etwas abzuholen – „da hab ich das mit dem Einkauf verbunden“, sagt sie. Und wird auch noch ein paar andere Geschäfte besuchen.

Petra Liesenfeld hofft vor allem auf eines: Dass sich jetzt alle vernünftig verhalten. „Sonst müssen wir alle wieder zumachen. Das wäre die Katastrophe.“ So sieht das auch Anita Hein von der Kunstecke in Bitburg: „Wir haben zwar auch über die neue Shopping-Plattform der Stadt ein paar Bilder verkauft, aber wir sind einfach froh, hier wieder im Geschäft zu stehen und unsere Kunden zu begrüßen.“

Geschäfte wieder offen in Prüm. So geht das mit dem Abstand: Petra Liesenfeld (rechts) mit Kundin Anita Kandels. Foto: Fritz-Peter Linden

Geschäfte wieder offen in Prüm: Elke Schäfer hat dann doch in ihrer Parfümerie mal ihre Maske abgenommen. Foto: Fritz-Peter Linden