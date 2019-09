Kirche : Ein neues Licht am Prümer Tafel-Berg

Ein neues Licht am Prümer Tafel-Berg

Prüm Neue Zentrale an exponierter Stelle: Die Evangelisch freie Kirchengemeinde Prüm baut sich ein Domizil.

In den vergangenen Monaten konnte man dem Bau beim Wachsen zusehen, fast wie auf einer Bühne. Denn so exponiert liegt die neue Zentrale der Evangelisch-freien Kirchengemeinde Prüm: oben im Stadtteil Tafel, von zwei Straßen gesäumt, dem Gondenbretter Weg und der Bundesstraße 265. Sozusagen das Einfallstor zur Stadt, wenn man von Norden hereinkommt.

Und genau im spitzen Winkel dazwischen steht das neue Gemeindehaus. Bald, sagt Pastor Dirk Staudinger, feiern sie dort die Einweihung: am Sonntag, 22. September.

Warum zogen die Freikirchler um? Und warum an diese exponierte Stelle? Bereits seit zwei Jahren, sagt Staudinger, habe man die bisherigen Räume in der ehemaligen Landwirtschaftsschule aufgrund brandschutztechnischer Bestimmungen nicht mehr nutzen können. Die Gemeinde wich aus in die Aula des Konvikts: Deshalb sei man der Stadt sehr dankbar, dass sie den Freikirchlern „mit viel Wohlwollen und Freundlichkeit entgegengekommen ist“.