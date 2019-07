EVBK-Ausstellung in Prüm : Schau mal an, ist irgendwie cool

Blick in die Prümer EVBK-Ausstellung: Skulptur von Carla Rudbach-Kars aus Luxemburg. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm (fpl) Wer in diesen Tagen die Ausstellung der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen in der Prümer Abtei besucht, kann viele schöne Entdeckungen machen. Die aktuell vielleicht beste davon: In den Gängen des Barockbaus, der heute das Regino-Gymnasium beherbergt, ist es wunderbar kühl.

Und der Fisch von Bildhauerin Carla Rudbach-Kars im Vordergrund hat ja auch etwas irgendwie Erfrischendes. Da denkt man sofort ans Meer.