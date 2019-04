später lesen Kunst Die Falken unterm Willibrord FOTO: tv / Michael Fischer FOTO: tv / Michael Fischer Teilen

Twittern

Teilen



(red) Insbesondere bei öffentlichen Bauten ist es seit 1919 üblich, aus baukulturellem Anspruch heraus einen geringen Teil der Baukosten für Kunstwerke zu verwenden. So wurde auch beim Neubau der Hauptschule in der Prümtalgemeinde Waxweiler 1971/72 die „Kunst am Bau“ nicht außer Acht gelassen. Bei dem Kunstobjekt handelt es sich um eine Falkenplastik aus Aluminiumguss, aufgesetzt auf einen Basalt­sockel.