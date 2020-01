Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur : Die erste Feuerwache aus dem Baukasten

Das Feuerwehrgerätehaus in Baustert ist zwar schön gestaltet, aber längst zu klein. Foto: Uwe Hentschel

BAUSTERT Die Feuerwehr Baustert-Brimingen-Hisel erhält ein neues Gerätehaus. Und 2020 kommt die Fusion mit Nachbarwehren.

Von außen macht das Gebäude noch einen recht gepflegten Eindruck. Doch dieser Eindruck täuscht. „Das Häuschen ist feucht, kalt und vor allem zu klein“, sagt Werner Irsch, der als Zuhörer an der Sitzung des Verbandsgemeinderates Bitburger Land teilgenommen hatte und dabei Zeuge eines für ihn sehr erfreulichen Beschlusses wurde. Einstimmig stimmte der Rat in dieser Sitzung dafür, in Baustert ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Und dass Irsch sich darüber besonders freut, liegt daran, dass er Wehrführer der Einheit Baustert-Brimingen-Hisel ist.

Mehr als 812 000 Euro will die Verbandsgemeinde in die Errichtung der neuen Unterkunft investieren. Gebaut werden soll das Gebäude in der Schulstraße, auf einem gemeindeeigenen Grundstück. Die derzeitige Feuerwache in der Maximinstraße, bei der eine Erweiterung laut VG-Verwaltung nicht möglich ist, umfasst rund 80 Quadratmeter. Der neue Bau wird laut Planung eine Nutzfläche von gut 270 Quadratmetern haben. Neben größeren Umkleide- und Sanitärräumen sowie einem Schulungsraum ist zudem auch ein zweiter Stellplatz vorgesehen. Wie Irsch erklärt, soll dort ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser und Atemschutzausrüstung untergebracht werden, das vorher zur Wehr in Biersdorf gehörte. Aus Platzgründen sei das Fahrzeug derzeit in Bettingen stationiert.

123 000 Euro übernimmt das Land, die restlichen 689 000 Euro trägt die VG. Und für die ist das Bauvorhaben in Baustert eine Besonderheit. So hatten sich die Verwaltung und die Gremien im Rahmen der mittelfristigen Gerätehausplanung auf einheitliche Standards verständigt, die zukünftig für alle Neubauten als Grundlage dienen sollen.

Ein externes Planungsbüro hat dazu in Abstimmung mit der Wehrleitung, der Verwaltung, einem Energieberater sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier eine Planung in Modulbauweise erarbeitet. Je nach Bedarf können die Module zusammengestellt werden. Der Vorteil dieser in Stahlskelettbauweise mit Betonfertigteilen geplanten Gebäude ist neben den vergleichsweise günstigen Baukosten die standardisierte Bauweise, deren Landeszuschuss sich dann nach der Zahl der Stellplätze richtet. Für die Kostenplanung und den Bau zukünftiger Gerätehäuser kann die Verwaltung also auf Richtwerte zurückgreifen. Und diese Richtwerte werden nun in Baustert erstmals ermittelt.

Dass das neue Gerätehaus in Baustert trotz der sparsamen Bauweise mehr als 800 000 Euro kosten wird und damit rund 70 000 Euro teurer wird als noch vor gut einem Jahr gedacht, liegt nach Aussage des Planers vor allem an der allgemeinen Baukostensteigerung. Und ob auch diese Summe am Ende reichen wird, kann derzeit keiner sagen. Wie vom VG-Rat beschlossen, soll das Projekt in Baustert aber intensiv von der Bauabteilung der Verwaltung begleitet werden. Schließlich gilt das Vorhaben gewissermaßen als Pilotprojekt der neuen Modulbau-Strategie (der TV berichtete mehrfach).

Auch Wehrführer Irsch ist gespannt, findet dieses Konzept aber grundsätzlich gut. „Durch diese Bauweise ist der Rohbau schnell errichtet“, sagt der Feuerwehrmann, der nun auf eine zügige Umsetzung hofft. Ende Januar seien noch Gespräche mit dem Architekten geplant, erklärt er. Und auch die Gemeinde hat bereits die für das Grundstück notwendige Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung in die Wege geleitet. „Das größte Problem wird wahrscheinlich die Ausschreibung“, glaubt Irsch. Denn die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe seien nun mal gut gefüllt und öffentliche Aufträge nicht unbedingt die erste Wahl.