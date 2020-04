Feuerwehr : Kleines Feuer, schnell gelöscht

Prüm Schneller Einsatz am Freitagmorgen: Die Feuerwehr Prüm löschte einen Kellerbrand am Stadtrand.

In einem Wohnhaus in der Prümer Straße zur Held hat es am Freitag gebrannt: Das Feuer war aus ungeklärter Ursache im Keller des Hauses ausgebrochen. Der Anruf einer Anwohnerin, sagt Kai Thömmes von der Feuerwehr Prüm, sei um 8.50 Uhr eingegangen.