Schule : Schule sucht junge Mitarbeiter

Irrel (red) Die Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel sucht, in Kooperation mit dem Sportbund oder dem DRK, jedes Jahr Jugendliche, die ein Freiwilliges Soziales Jahr machen möchten. Für das Schuljahr 2020/2021 sucht die Schule junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die sich für zwölf Monate in der Schule sowohl im Vormittagsbereich als auch im Ganztagsschulbetrieb freiwillig engagieren möchten.



