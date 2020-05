Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Freibad-Saison fällt in der Eifel nicht ins Wasser - Ein Überblick, wer wann öffnet

Noch gesperrt, bald wieder offen? Freibäder in der Eifel. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Die Freibäder im Eifelkreis werden öffnen. Aber erst nach Pfingsten. Es braucht Zeit, die neuen Auflagen umzusetzen. Und wohl auch zusätzliches Personal. Denn auch beim Schwimmen gilt es, Abstand zu halten.

Alles wird anders. Auch im Freibad. Aber es wird. Allerdings gelten auch hier wegen der Corona-Pandemie Sicherheitsvorschriften. Allem voran: Abstand halten. Beim Duschen, in der Umkleide und im Wasser. Wie sich das im Einzelnen umsetzen und kontrollieren lässt, beschäftigt derzeit die Badbetreiber.

„Wir müssen erst mal ausrechnen, wie viele Gäste wir überhaupt reinlassen dürfen“, sagt Josef Junk, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bitburger Land, der das Freibad in Kyllburg gehört. Dort sei im Prinzip alles fix und fertig. „Die Becken sind gereinigt, das Wasser eingelassen und geheizt“, sagt Junk. Aber einfach öffnen geht dieses Jahr nicht – obwohl die Bäder ja eigentlich am Mittwoch hätten starten dürfen. Doch die neue Landesverordnung ist erst am Dienstag herausgekommen. Und die Details dieser Verordnung binnen eines Tages umzusetzen, schafft kein Bad. Die meisten Bäder peilen den 10. Juni als Saisonstart an. Ausnahmen sind das Waldfreibad Prüm und das Cascade Bitburg.

Info Landesverordnung zu Auflagen in Freibädern Im Hygienekonzept steht etwa, das nur ein Gast pro zehn Quadratmeter Fläche des Bads und der Außenanlagen erlaubt ist. Aufsichtspersonen haben sicherzustellen, dass das Abstandsregeln von 1,5 Metern und die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Warteschlange vor Kassen und Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschen und Umkleiden sind zu vermeiden, Duschen dürfen nur von Mitgliedern eines Hausstands gemeinsam genutzt werden wie in Restaurants werden die Kontaktdaten der Gäste erhoben, Kontaktflächen müssen regelmäßig gereinigt werden und Schwimmutensilien müssen nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Das komplette Konzept gibt es unter www.volksfreund.de

„Wir haben geplant, dass wir am Donnerstag, 4. Juni, aufmachen“, sagt Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Prüm. Dabei werde man „zunächst mit 50 Gästen beginnen, die wir für zwei Stunden reinlassen“. Und zwar von 13 bis 15 Uhr. Danach müssen sie die Anlage verlassen, die Mitarbeiter desinfizieren (wie auch zwischendurch) Armaturen, Umkleiden, sanitäre Anlagen – und die nächsten 50 Badegäste dürfen rein, von 16 bis 18 Uhr.

Gleiches Prinzip im Bitburger Cascade-Bad, das die Eröffnung für Ende kommender Woche plant. „Ob Donnerstag oder Freitag, müssen wird sehen“, sagt Bad-Chefin Elfriede Grewe. Maximal 265 Gäste können dann gleichzeitig ins Freibad, das sonst samt Hallenbad locker Platz für 1000 Besucher bietet. „Wir werden drei Stunden öffnen, eine schließen, um alles zu desinfizieren, dann wieder drei Stunden öffnen“, sagt Grewe.

Die Gäste sollen sich ihren Eintritt online reservieren. Grewe erklärt: „Es geht darum, lange Schlangen vor dem Eingang zu vermeiden und die Plätze sind nun mal begrenzt.“ Man fange jetzt einfach an. Das ein oder andere müsse man im laufenden Betrieb nachbessern. Damit rechnet auch der Prümer Schwimmmeister Rainer Raskopp: Man werde gewiss „nachjustieren müssen“. Fest stehe aber: „Wenn sich alle Leute ein bisschen zurücknehmen und an die Regeln halten, wird es eine Freibadsaison, die halbwegs annehmbar ist.“ Aber das wird die Badbetreiber auch was kosten. Denn ohne zusätzliches Personal geht es nicht.

Drei Mitarbeiter wird Raskopp im Waldfreibad Prüm zusätzlich einspannen. Grewe rechnet in Bitburg mit fünf zusätzlichen Mitarbeitern, die es braucht, um zu kontrollieren, dass die Badenden im Wasser den Abstand einhalten, Gruppen sich nicht durchmischen, Kinder unterschiedlicher Haushalte nicht zusammen toben und es auch sonst zu keinen Gruppenbildungen kommt.

In Prüm muss man sich für den Besuch telefonisch anmelden (06551/7690, 9 bis 12 und 17 bis 18 Uhr). Das Hallenbad im Prümer Kurcenter bleibt den Sommer über geschlossen. Gleiches gilt für das Hallenbad in Irrel, wie Stefan Ewen, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der VG Südeifel bestätigt: „Das machen wir frühestens nach den Sommerferien auf.“ Für Saunen gibt es noch keine Öffnungs-Erlaubnis und auch das Hallenbad des Cascade Bitburg bleibt zu.

Im Aqua Fun Neuerburg will die VG Südeifel am 10. Juni die Türen für Besucher öffnen. Zuvor treffen sich alle Badbetreiber der Verbandsgemeinde, um gemeinsam zu überlegen, wie sich die vielfältigen Auflagen am besten umsetzen lassen.

Es müssen Einbahnwegesysteme entwickelt werden, getrennte Ein- und Ausgänge geschaffen, Liegebereiche abgegrenzt und Regeln für Duschen und Umkleidekabinen gefunden werden. Das Ganze muss dann noch für die Besucher verständlich ausgeschildert werden. Zudem braucht es ein System, wie die Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen, ohne dass sich am Eingang Schlangen bilden.

Die Herausforderung, vor der alle stehen, beschreibt Monika Richard vom Freibad beim Campingplatz Altschmiede Bollendorf: „Wir müssen ein Konzept erarbeiten, wie wir die Details dieser Verordnung konkret angehen.“ Ähnlich sieht es beim Campingplatz mit Freibad in Oberweis aus. „Wir müssen erst einen Umsetzungsplan erarbeiten“, sagt Geschäftsführer Daniel Köhler. Er werde alles daransetzen, zu öffnen: „Ein Freibad ist ja für Camper auch ein Magnet.“ Aber das Ganze müsse machbar und bezahlbar sein: „Wir betreiben das privat. Hinter uns steht keine Kommune, die Ende des Jahres die Verluste ausgleicht. Und wir können das zusätzliche Personal nicht aus einem anderen Bereich, wie etwa einem Hallenbad, abziehen“, erklärt Köhler.

Hinzu kommt: Campingplätze dürfen erst am 10. Juni wieder ihre sanitären Anlagen öffnen. Da maßgeblich die Campinggäste das Freibad mitfinanzieren, müsste man auch überlegen, wie man den Zugang regeln will: „Wir können den Campern ja kaum sagen, dass sie nicht ins Wasser reindürfen, während sich Einheimische Plätze reserviert hätten“, sagt Köhler. Hier müsse man Kompromisse finden. Stand jetzt: Alles nicht so einfach.

Finanziell wird es ohnehin herausfordernd. Denn fest steht: Die Umsetzung der Auflagen wird einen größeren Personaleinsatz erfordern und damit auch mehr Geld kosten, während auf der anderen Seite die Abstandsvorgaben die Einnahmemöglichkeiten begrenzen, weil weniger Gäste gleichzeitig das Bad nutzen können. Den Umfang der finanziellen Einbußen kann derzeit noch niemand beziffern. Die Vorschriften sind für alle Neuland, und am Ende hängt auch viel vom Wetter ab.

Die Badbetreiber in der Verbandsgemeinde Südeifel treffen sich am Donnerstag, um gemeinsam Detailfragen zu klären. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir unser Freibad wieder öffnen“, sagt Hermann-Josef Hecker, Ortsbürgermeister von der Gemeinde Körperich, die das Freibad Körperich betreibt. Aber letztendlich werde das gemeinsam im Gemeinderat entschieden. Auch hier fasst man den 10. Juni ins Auge.

Gleiches gilt für das Freibad Echternacherbrück, wie auf der Homepage des Bads zu lesen ist und auch für das Freibad Waxweiler, wie Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, bestätigt. Auch die VG Arzfeld will zwecks Einhaltung aller Vorschriften mit mehr Kräften im Bad arbeiten. Zumindest eine Stelle sei derzeit zusätzlich vorgesehen. Ein Kontaktformular muss in Waxweiler dann jeder Besucher vorab ausfüllen, man findet es auf der Website der VG unter vg-arzfeld.de. Für das Kyllburger Bad will Josef Junk ein ähnliches System einführen.

Beim Campingplatz in Bleialf gibt es ebenfalls ein kleines Hallen- und Freibad, betrieben von Familie van der Horst. Man wolle das Bad, das nicht nur Campinggäste nutzen dürfen, am Montag, 15. Juni, öffnen, sagt Christiane van der Horst. Allerdings bekennt sie auch: „Wir haben schon ein bisschen Kopfschmerzen.“ Auf der kleinen Anlage sei das alles nur schwer zu regeln.