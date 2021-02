Zugvögel auf dem Weg zum Brutgebiet : Die Frühlingsboten kommen: Kraniche überfliegen die Region

Foto: dpa-tmn/Dieter Damschen

Region Die Kraniche sind dieses Jahr früh an. Seit Jahren überfliegen die Zugvögel in immer größerer Zahl die Region. Woran das liegen kann und wo man sie derzeit beobachten kann.

Das Geschnatter ist kilometerweit zu Hören. „Kruu“ und „Kraa“ schallt es übers Land. Oder „Cranuh“, wie der Kranich im Altdeutschen heißt. Es klingt, als ob ein Dutzend schlechter Trompeter ein Lied probt, wenn ein Schwarm vorüberzieht. Wer etwas Geduld hat, und sich nicht von der Stelle bewegt, kann meist gleich mehrere Luftflotten vorbei segeln sehen.

Wer beobachtet, wie die Zugvögel in Keilformationen über die Wolken ziehen, muss an Freiheit denken. Und den wird gleich das Fernweh packen, angesichts von Lockdown und Reiseverbot. Die Kraniche kann das nicht stören. Auch keine Pandemie hält sie von der Rückkehr in ihre Brutgebiete ab. Und dabei überfliegen sie auch immer öfter die Region.

Info So leicht sind Kraniche zu erkennen Kraniche werden im Volksmund „Hohlgänse“ genannt. Mit Gänsen sind sie allerdings nicht verwandt. Die Vögel gehören, wie Blässhühner, zur Familie der Rallen. Daher sind sie recht leicht von anderen Zugvögeln zu unterscheiden. Das liegt zum einen am auffälligen Körperbau und zum anderen an ihrer Haltung. Denn Kraniche strecken ihren Hals beim Flug lang aus. Zudem fliegen sie häufig in Keilformationen. Ihre Flügel sind eckig, die Spannweite beträgt 180 bis 220 Zentimeter. Sie sind somit deutlich größer als Gänse. Außerdem haben sie längere Beine.

Seit einigen Wochen schon beobachten Vogelfans an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück den Frühlingsflug des Federviehs. Dutzende Sichtungen wurden dem Naturschutzbund (NABU) seit Anfang Februar aus der Region gemeldet. So etwa in Pantenburg bei Manderscheid, auf dem Pichterberg bei Wittlich, über Senscheid, Gillenfeld, Demerath und Steffeln in der Vulkaneifel, bei Leiwen und Zeltingen-Rachtig an der Mosel.

Mit etwas Glück lassen sich Kraniche, die im Volksmund auch „Hohlgänse genannt werden, aber nicht nur in der Luft beobachten. Sondern auch am Boden. Nach Angaben des Landesumweltministeriums Rheinland-Pfalz gibt es auch in unserer Gegend Rastplätze, die die Zugvögel, ansteuern.

So legen Kraniche regelmäßig in der Vulkaneifel eine Pause ein, zum Beispiel am Mürmesmoor bei Ellscheid, dem Sangweiher nahe Schalkenmehren und dem Ulmener Jungferweiher. Aber auch auf der Maringer Wies, unweit der Mosel, machen die Vögel gerne Picknik.

Kraniche fliegen in Formationen über die Kirche auf dem Klosterhof Buchholz, bei Pantenburg. Und auch auf in der Nähe von Hupperath konnten wir ein paar Zugvögel sichern. Foto: TV/Christian Altmayer

Seltener kommt es vor, dass das Federvieh nahe von Ortschaften „zwischenlandet“, schreibt eine Sprecherin des Ministeriums. Dann muss das Wetter schon richtig mies sein. Bei starkem Regen und Nebel etwa fliegen die Kraniche nicht gerne.

Sesshaft werden die Tiere hier allerdings nicht. Sie kommen aus dem Süden, etwa Spanien oder Frankreich. Und fliegen zu den Brutgebieten im Norden, nach Skandinavien, ins Baltikum oder nach Mecklenburg-Vorpommern, wie es beim Umweltministerium heißt. Dass sie im Februar aus ihren warmen Winterquartieren zurückkehren, sei nicht ungewöhnlich.

Allerdings sehe man sie seit gut 20 bis 30 Jahren immer häufiger in Rheinland-Pfalz. „Wir sind derzeit bei und liegt derzeit bei mehr als 200 000 Vögeln pro Zugperiode, Tendenz weiter steigend“, schreibt die Behördensprecherin. Warum: Das ist unklar. Der Klimawandel könnte aber eine Rolle spielen. Denn der wirkt sich auch auf das Überwinterungsverhalten der Vögel aus.

So reisen zahlreiche Vögel Experten zufolge gar nicht mehr herum. Sondern harren, so lange es nicht zu kalt wird, in den Brutgebieten aus. Wenn es dann doch zu eisig wird, ziehen sie dann mitunter erst im Januar oder Anfang Februar Richtung Südwesten.

Andere Populationen haben ihren Zugweg verkürzt. Das heißt: Sie fliegen einfach nicht mehr so weit, sondern bleiben in Südfrankreich, weil es ihnen dort warm genug erscheint. Bei Kälteeinbrüchen, wie dieses Jahr im Februar, kehren diese Vögel mitunter wieder um und fliegen noch einmal zurück in wärmere Gefilde. Sodass man sie auch in den Überflugsgebieten öfter beobachtet als sonst.

Kraniche fliegen in Formationen über die Kirche auf dem Klosterhof Buchholz, bei Pantenburg. Und auch auf in der Nähe von Hupperath konnten wir ein paar Zugvögel sichern. Foto: TV/Christian Altmayer

Doch der Kranich ist nicht der einzige Zugvogel, der in der Region beobachtet werden kann. Auch Wildgänse und Störche lassen sich gelegentlich blicken, wenn auch nicht so oft. Ab Mitte Februar kehren laut Umweltministerium zudem die ersten Kurzstreckenzieher aus ihren Überwinterungsgebieten zurück.