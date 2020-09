Die Gefahr fährt immer mit : Die Gefahr fährt immer mit

Prüm Rund 140 Schüler haben beim Verkehrssicherheitstag der Berufsbildenden Schule (BBS) Prüm teilgenommen. Experten haben in verschiedenen Workshops unter anderem über die Folgen aufgeklärt, die ein durch Alkohol verursachter Unfall haben kann.

„Reset life“ steht in großen Buchstaben auf dem blauen T-Shirt, das Tobias Krämer trägt. Sein Leben neu starten – das musste der ehemalige Prümer Berufsschüler, als er vor 22 Jahren Opfer eines schweren Verkehrsunfalls wurde.

Wie er mit diesem Schicksalsschlag umging, und welche Folgen der Unfall für sein Leben hatte – darüber berichtet er den rund 140 Schülern beim Verkehrssicherheitstag der Berufsbildenden Schule in Prüm.

Zum elften Mal bieten Lehrer, Experten des Deutschen Roten Kreuzes, der Polizeiinspektion Prüm, des Amtsgerichts Daun und der Feuerwehr Prüm Workshops zu verschiedenen Themen rund um die Verkehrssicherheit an.

„Die nehmen für unsere Veranstaltung entweder Urlaub, tauschen Dienste oder leisten sogar Doppelschichten“, sagt Frank Scholer, Lehrer an der BBS und Mitorganisator des Projekttages.

Während Johannes Waxweiler, Lehrer der BBS, den Schülern etwas über Pannenhilfe erzählt, berichtet Nico Thielen von der PI Prüm über die Folgen von Alkohol und Drogen am Steuer. Stefan Kraft, Richter am Amtsgericht Daun klärt über zivil- und strafrechtliche Folgen auf. Über Sofortmaßnahmen und Erste Hilfe am Unfallort sprechen Oswald Benzel und Nina Houscht vom DRK.