Warum der Wald der Gemeinde Burbach Sorgen bereitet : Aus einem Überschuss wird ein dickes Minus

BURBACH Borkenkäferbefall, Windwurf und ein übersättigter Holzmarkt: Die Gemeinde Burbach erwirtschaftet mit dem Forst derzeit keine Gewinne.

Rund 300 Festmeter Fichtenstämme, größtenteils Schadholz durch Borkenkäferbefall, aber auch Windwurfholz, liegen im Burbacher Wald und auf Lagerplätzen an weiteren Orten auf Halde. Holz, das derzeit niemand kaufen will. Johann Spoden: „Der Holzmarkt ist am Boden; ein vernünftiger Preis ist derzeit nicht zu erzielen. Es herrscht ein Überangebot.“