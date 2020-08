Freizeit : Die geplante Komplettsanierung des Irreler Hallenbads verzögert sich

Das Becken ist gefüllt, die Wassertemperatur liegt bei 27 Grad. Ab Montag kann hier wieder geschwommen werden. Foto: Uwe Hentschel

IRREL Die geplante Komplettsanierung des Irreler Hallenbads verzögert sich aufgrund einer weiteren bautechnischen Untersuchung. Nach der Corona-Zwangspause hat die Einrichtung seit Montag aber wieder geöffnet.

Rund 4,1 Millionen Euro waren für die Maßnahme ursprünglich veranschlagt. Wobei es sich dabei auch nur um eine grobe Kostenschätzung handelte. Inzwischen ist die Verbandsgemeinde Südeifel als Eigentümerin des Irreler Hallenbads etwas schlauer. Die zu erwartenden Kosten lassen sich zwar noch immer nicht genau beziffern, doch eines weiß man in der VG-Verwaltung und in den zuständigen Gremien bereits jetzt: Die umfassende Sanierung des Hallenbads wird deutlich teurer. „Was es am Ende tatsächlich kosten dürfte, lässt sich seriös erst sagen, wenn der Architekt sich damit befasst hat“, sagt VG-Bürgermeister Moritz Petry.

Bevor sich aber ein Architekt damit auseinandersetz kann, muss dieser zunächst erst mal im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung gefunden und beauftragt werden. „Wir hätten mit der Ausschreibung gerne schon vor der Sommerpause losgelegt“, sagt Petry. Doch das sei aufgrund eines weiteren, erforderlichen Gutachtens nicht möglich gewesen. So liege zwar bereits ein statisches Gutachten vor, erklärt der VG-Bürgermeister. Jedoch sei vom Statiker empfohlen worden, ergänzend dazu auch noch den Baugrund untersuchen zu lassen. Um sicherzugehen, dass der Boden der Belastung auch gewachsen ist. Schließlich befindet sich im Stockwerk über dem Schwimmbad, im gleichen Gebäude, die Turnhalle der Irreler Grund- und Realschule plus. Diese muss ebenfalls renoviert werden, ist aber wie auch der Rest der Schule in Trägerschaft des Eifelkreises. Die Kosten dafür übernimmt also der Kreis.

INFO Hallenbad wieder geöffnet Seit dieser Woche kann das Irreler Hallenbad wieder eingeschränkt an drei Tagen in der Woche genutzt werden. Die Öffnungszeiten sind montags von 14 bis 21 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 6.30 bis 8 und von 17 bis 21 Uhr. Aquagym- und Aquajoggingskurse finden derzeit keine statt, Duschen und Haartrockner sind ebenfalls bis auf weiteres außer Betrieb. Außerhalb des Schwimmbeckens besteht im gesamten Hallenbad Mund- und Nasenschutzpflicht. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Wir hatten ja mal gedacht, dass wir 2021 mit der Sanierung loslegen können“, sagt der Verwaltungschef. Dass das aber noch hinhaue, da habe er angesichts der Verzögerung seine Zweifel. Das Projekt wird also nicht nur teurer als zunächst gedacht, sondern startet auch später. Eine Konstante gibt es aber nach wie vor. Und das ist die Fördersumme. Die VG wird bei der Sanierung ihres Hallenbads nämlich über das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen bezuschusst. Kommunen, die über dieses Programm gefördert werden, erhalten einen 90-prozentigen Zuschuss. Bei 4,1 Millionen Euro, mit denen zunächst gerechnet wurde, sind das knapp 3,7 Millionen Euro.

Das Hallenbad in Irrel ist nicht das einzige Schwimmbad im Eifelkreis, für das diese Förderung beantragt wurde. Doch während die benachbarte Verbandsgemeinde Bitburger Land mit der ebenfalls anstehenden Sanierung des Kyllburger Freibads im Auswahlverfahren erfolglos blieb, gab es für die Anlage in Irrel nicht nur einen Zuschlag, sondern damit gleichzeitig auch die bundesweit höchste Einzelförderung aus dem Bundesprogramm.

„Natürlich kann man jetzt damit argumentieren, dass die Fördersumme noch höher gewesen wäre, wenn wir die Sanierungskosten auch höher angesetzt hätten“, räumt Petry ein. Er sei sich aber sicher, dass das Irreler Hallenbad dann auch keinen Zuschlag erhalten hätte. Weil die Summe dann einfach zu hoch gewesen wäre, um sie zu 90 Prozent zu fördern.