Bitburg-Prüm Kennen Sie diese Musiker wirklich ganz genau? Sicher nicht. Denn De Hofnarren, die domPiraten, Kamelle Kapelle und The Funky Moneyrollers hatten bisher einige Geheimnisse. Wir haben sie zusammen mit ihnen gelüftet.

Der Karneval befindet sich in seiner heißen Phase. Zu einer richtigen Party gehört da natürlich auch die richtige Musik – oft gespielt von einer der Karnevalsbands der Eifel.

Erich and the Funky Moneyrollers

Vier Bands, fünf Fragen. Erfahrt in den Interviews, wie und wann die Jungs zueinandergefunden haben, mit welchen Liedern sie die Eifel am liebsten rocken, welche ihre coolsten Konzerte waren und wo die Reise noch so hingehen soll.