Ergebnisse Verbandsgemeinderat Südeifel : Die Grünen starten in der Südeifel durch

Neuerburg Der Bundestrend macht auch vor der Verbandsgemeinde (VG) Südeifel nicht Halt. Auch dort sind Bündnis 90/Die Grünen die Partei mit dem größten Zugewinn. CDU und SPD bleiben stabil. Die Wählergruppen büßen Sitze ein.

Betrachtet man die Ergebnisse der Kreistagswahlen, fällt auf, dass in der VG Südeifel auch in überdurchschnittlich vielen Orten die Grünen an Stimmen gewonnen haben, während die SPD und vor allem die CDU massiv an Wählergunst verloren haben. Beispielsweise in Alsdorf fällt auf, dass die Grünen in diesem Jahr ihren Stimmenanteil verdoppelt haben, von 7,2 auf 14,9 Prozent, während die CDU von 43,6 auf 34,3 und die SPD von 28 auf 23,4 abrutschte. In Hommerdingen stürzt die CDU von 58,1 auf 37,5 Prozent ab, derweil die Grünen von 19,4 auf 34,4 Prozent hochschnellen.