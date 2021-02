Haushaltsrede FDP : „Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist“

Die Haushaltsrede vom FDP-Fraktionsvorsitzenden Patric Nora im Bitburger Stadtrat:

Ich denke von politischer Seite besteht im Moment in den wichtigen Themen ein breiter Konsens. Dies möchte ich heute auch noch einmal gesondert positiv erwähnen, natürlich ist die FDP, als kleinste Fraktion, auf die Zusammenarbeit und Unterstützung der anderen angewiesen. Aber ich habe das Gefühl als würden wir aktuell guten Vorschlägen gemeinsam folgen, egal von welcher Seite sie kommen. Das gefällt mir sehr gut und ich denke nur so können wir unserer Aufgabe im Sinne der Stadt Bitburg am besten folgen.

Wir Liberalen predigen schon so lange von der Digitalisierung und besonders im vergangenen Jahr haben wir gesehen wie wichtig das Thema ist. Mangelhaftes oder nicht vorhandenes W-Lan an den Schulen, technisch veraltetes oder erst gar nicht vorhandenes Equipment, das hätte schon lange vorher erledigt werden müssen.

Auch ein Jahr später haben wir immer noch keine digitale Anmeldeplattform für sämtliche Kita Plätze der verschiedenen Träger in der Stadt Bitburg. Dieser FDP Antrag feiert in wenigen Wochen bereits seinen zweiten Jahrestag.

Die wichtigeren Bagger wären aber natürlich die an der Bit-Galerie. Wir sehen in der Bit-Galerie eine Chance, vielleicht sogar die letzte, für die Bitburger Innenstadt, hier muss unbedingt etwas passieren.

Viele Bürger sind auf der Suche nach Grundstücken in der Stadt Bitburg, aus dem Grund muss hier mit Nachdruck daran gearbeitet werden. Die Erfahrungen in Matzen haben gezeigt, dass die öffentliche Hand sowohl vom Faktor Zeit als auch wegen der hohen Kosten dazu nicht am besten geeignet ist. Auf Messenhöh‘ sollten wir uns noch einmal mit der Vergabe an einen Entwickler aus der freien Wirtschaft befassen, natürlich bei gleichbleibenden Entwicklungszielen.