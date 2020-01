Geschichte der Hexenverfolgung in der Eifel : Angeklagt - Frauen von Mötsch und der Bürgermeister

Geschichte der Hexenverfolgung in der Eifel

Bitburg-Prüm Die Hexenverfolgung in der Eifel machte vor niemandem halt. Friedrich Spee war einer der wenigen Gegner dieses Wahns.

Kriege, Plünderungen, Einquartierungen, die kleine Eiszeit, Unwetter, Missernten, Krankheiten, Viehsterben – in den krisenhaften Zeiten Ende des 16. Jahrhunderts suchten die Menschen nach Erklärungen für all das Elend, das sie erdulden mussten.

Eltern machen ihrem Ärger bei Versammlung am Biesdorfer Gymnasium Luft

Neue Busfahrpläne in der Südeifel

Neue Busfahrpläne in der Südeifel : Eltern machen ihrem Ärger bei Versammlung am Biesdorfer Gymnasium Luft

Aber auch weniger einflussreiche Menschen landeten auf dem Scheiterhaufen – wie die drei Frauen aus Mötsch, die Adolf Winkler in seinem Film erwähnt. Sie sollen an dieser Stelle nochmals erwähnt werden. Die Mötscherin Katharina Amos starb 1597 an den Folgen der Folter, Maria Schell wurde 1597 auf dem Scheiterhaufen verbrannt und Apollonia Mullner wurde 1598 hingerichtet – unfassbar bis heute.