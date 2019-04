Nicht fertig, aber alle Schilder ignorieren das

Die Autobahn 1 ist mit 749 Kilometern die drittlängste Autobahn in Deutschland – neben der A♦7 und der A♦3. Sie führt durch sieben Bundesländer von Heiligenhafen an der Ostsee über Lübeck, Hamburg, Bremen, Dortmund, Köln und Trier nach Saarbrücken. Seit Anfang der 1980er Jahre wird an einem Neubau der A♦1 durch die Eifel gearbeitet. Aktuell fehlen hier noch etwa 25 Kilometer zwischen der Anschlussstelle Blankenheim bis zur Anschlussstelle Kelberg. Etwa 15 Kilometer der Lücke liegen in der Bauverantwortung Nordrhein-Westfalens, die restlichen zehn Kilometer müssen von Rheinland-Pfalz realisiert werden.

Trotz Lücke wird die A♦1 in beiden Fahrtrichtungen bei den Beschilderungen als durchgehend behandelt. So wird beispielsweise aus Saarbrücken kommend in Richtung Norden das Fernziel Köln angezeigt. Ab dem Dreieck Vulkaneifel wird eine Umfahrung der Lücke über die A♦48 bis zum Kreuz Koblenz, dann über die A♦61 und wieder auf die A♦1 ausgewiesen. Eine starkbefahrene Alternativroute führt ab Wittlich über die A♦60 bis Prüm und von dort über die B♦51 nach Blankenheim, wo die A♦1 wieder beginnt. In südliche Richtung ist diese Route ab dem Kreuz Bliesheim nahe Brühl schon mit dem Fernziel Trier beschriftet.