Zehn Veranstaltungen Die Interkulturelle Woche 2023: Ein Fest der Vielfalt

Die Interkulturelle Woche endet am Mittwoch 4. Oktober. An diesem Tag wird als Abschlussveranstaltung ein interkultureller Workshop, unter dem Motto: „Warum macht Fatima das?“ angeboten. Diese startet um 17.15 Uhr im DRK-Gruppenraum, in der Josef-Niederprüm-Straße 1a in Bitburg. Anmeldung bitte an: Karin.Jung@drk-bitbuirg-pruem.de und 06561-602037.