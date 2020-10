Corona : Zwischen Bitburg, Prüm, Daun und Gerolstein gelten auch für Jäger die Corona-Regeln

Info

„Das Interesse an der Jagdausbildung steigt,“ sagt Günther Klein vom Landesjagdverband. Demnach melden sich immer mehr Menschen zur Prüfung an.

Aktuell gibt es insgesamt 22 300 Jagdscheininhaber in Rheinland-Pfalz. Es sei nicht mehr so, dass Jäger ältere und vermögende Herren seien. Im Gegenteil: „Da sind auch viele Studenten, Schüler und Angestellte dabei,“ sagt Klein. Der Anteil junger Menschen habe sich erhöht und vor allem der Anteil an Frauen. „Wir haben zehn Prozent Frauen, das ist eine gute Entwicklung,“ bemerkt Klein.

Im vergangenen Jahr seien etwa ein Viertel der Teilnehmer an den Kursen Frauen gewesen. Was macht die Faszination an der Jagd aus? „Die Liebe zur Natur steht als Motiv an erster Stelle, aber auch die Hege und die Lebensraumverbesserung sind ein wichtiger Aspekt,“ erklärt der Pressesprecher.

Ebenfalls immer bedeutender: Der Faktor Ernährung. „Wer auf die Fleischindustrie verzichten will, der kauft beim Jäger oder macht den Jagdschein. So sorgt man selbst für das Fleisch, das man auf dem Teller hat,“ sagt Klein.