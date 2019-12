Nachrichten im Bild : Die jungen Wissenschaftler

Tierisch ging es anschließend in der Informatik zu. Mit dem Programm Scratch führte eine kleine Katze die zuvor von den jungen Forschern eingetippten Programme und Befehle aus. So entstanden Vielecke mit immer größer werdender Eckenzahl. Nach einem so geheimnisvoll tierischen Nachmittag erhielten alle Teilnehmer zum Abschluss eine eigene Urkunde, die sie zusätzlich zu ihren Bildern und Fingerabdrücken mit nach Haus nehmen durften. Fotos: Carina Zorn. Foto: Carina Zorn