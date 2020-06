Badem Bei der K 91 fliegen schon die Brocken aus der Deckschicht. Doch Abhilfe ist in Sicht.

Seit über einem Jahr wird in Badem in Sachen Verkehrskreisel gebaut. Der soll Raser ausbremsen, mehr Sicherheit an der Kreuzung geben, für einen besseren Verkehrsfluss sorgen und somit Lärm reduzieren. Nun ist er so gut wie fertig.