Bildung Katholische Erwachsenenbildung Westeifel: 50 Jahre Bildung für ein besseres Leben

Prüm · Jubiläum und Abschied: Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Westeifel feiert ihren 50. Geburtstag am Freitag, 16. Juni, um 17 Uhr im Konvikt in Prüm. Gleichzeitig wird KEB-Leiter Wolfgang Vierbuchen in den Ruhestand verabschiedet.

12.06.2023, 06:39 Uhr

Das Team verabschiedet sich: Marlies Simon-Nau und Wolfgang Vierbuchen gehen in Rente. Eine Nachfolgerin für Vierbuchen wurde schon gefunden. Foto: TV/Stefanie Glandien

„Ein paar hundert Veranstaltungen kommen da schon zusammen im Jahr“, überschlägt Wolfgang Vierbuchen, Leiter der KEB Westeifel, die Zahlen grob über den Daumen. Rheinland-Pfalz-weit ist die Einrichtung, zuständig für den Eifelkreis Bitburg-Prüm und den Vulkaneifelkreis, die mit den meisten Unterrichtsstunden im katholischen Bereich – und das schon seit Jahren. „Wir haben durch unser stetiges Bemühen den Spitzenplatz erreicht und den verteidigen wir“, sagt er.