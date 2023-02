Kirche in Bleialf : Der Schneifeldom wird wiedereröffnet – So viel hat die Sanierung gekostet

Der Schneifeldom wird wiedereröffnet – So viel hat die Sanierung gekostet

Kirche in Bleialf

Nach fünf Jahren sind die Sanierungsarbeiten an der Bleialfer Kirche abgeschlossen. Foto: Willi Leinen/WILLI LEINEN

Bleialf Nach fünf Jahren Renovierung werden in der Bleialfer Pfarrkirche die Gerüste abgebaut. Insgesamt wurde das Gotteshaus für rund 1,7 Millionen Euro saniert. Die Schäden waren schlimmer als anfangs angenommen.

„Es war dann doch schlimmer als gedacht“, sagt Willi Leinen vom Pfarrverwaltungsrat über die Sanierungsarbeiten an der Bleialfer Kirche. Doch nun ist Licht am Ende des Tunnels. Fünf Jahre war das Gotteshaus größtenteils gesperrt, jetzt steht die Eröffnung kurz bevor.

Vor allem ein Befund sorgte damals bei den Verantwortlichen für Ratlosigkeit. „Die Dachstatik war zu schwach, tragende Balken waren weggebrochen. Die Gewölbedecke drohte einzustürzen, und der Kirchenraum durfte nicht mehr von Besuchern betreten werden“, sagt Leinen. Doch jetzt ist alles wieder in Ordnung gebracht worden. Die Gerüstbauer seien momentan dabei, ihre Konstruktion im Inneren wegzunehmen.

Bleialf: Tiefe Risse im Mauerwerk der Pfarrkirche

Das zu schwache Gebälk hatte die Lasten falsch abgeleitet. In den dicken Mauern und Gewölben hatten sich daraufhin auf einer Länge von zusammengerechnet 600 Metern tiefe Risse gebildet, die aufwendig saniert werden mussten. „Wir waren von 200 Metern ausgegangen“, sagt Leinen. Dazu paarten sich noch andere, zuvor nicht kalkulierte Probleme: Im Herbst mussten neue Heizungsmodule in den Kirchenboden eingebaut werden, was zunächst nicht geplant war. Der Turm auf dem Dach wurde neu eingedeckt – auch das hatte sich erst im Laufe der Dacharbeiten als notwendig herausgestellt, sagt Leinen.