Kirche : Die Kirche von unten formiert sich weiter

OBERKAIL Ein neuer Verein möchte das kirchliche Leben im Ort erhalten. Unterstützt werden sollen Seniorentreffs, Jugendgruppen und vieles mehr.

„Unser Förderverein ist keine Gegenveranstaltung zur Kirche, sondern der Versuch, das wenige kirchliche Leben, was wir hier vor Ort noch haben, mit Leben zu füllen“, betont Wohlers ausdrücklich. Der Verein sei auch mit Wissen und Unterstützung der Kirche gegründet worden, hieß es. So wurden bereits einige Aktionen durchgeführt. Im Dezember 2018 hat der Förderverein die „Adventliche Burgstraße“ organisiert und in diesem Sommer wurde die Jugendgruppe finanziell bei der Durchführung ihrer Ausflugsfahrt unterstützt. „Weitere Aufgaben brauchen wir nicht lange zu suchen. So liegt uns etwa die Restaurierung der Kreuzwegstationen am Herzen und auch an der Frohnertkapelle gibt es viel zu tun. Vor allem aber wollen wir uns um die Christen selbst, die Menschen vor Ort, kümmern. Es soll in Oberkail niemand das Gefühl haben, vom kirchlichen Leben ausgeschlossen zu sein“, sagte Rita Braun.