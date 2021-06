Jubiläum : 50 Jahre Kita Schwirzheim - Und wieso es schon über 60 sein könnten

Die Kita in Schwirzheim strahlt vor Freundlichkeit. Foto: Fritz-Peter Linden

Schwirzheim Seit einem halben Jahrhundert verbringen Kinder aus Schwirzheim und umliegenden Dörfern ihren Tag im Gemeindehaus. Dieses ist aber sogar 13 Jahre älter. Ortsbürgermeister Josef Sohns erklärt, wieso es in dieser Zeit noch keine Kita gab.

1958 wurde das Schwirzheimer Gemeindehaus - auch Europahaus genannt - errichtet. Ein funktionales Zentrum für alle Bewohner der Ortsgemeinde. So wurde zum Beispiel der untere Bereich des Gebäudes mit Tiefkühltruhen bestückt, da nicht alle Einwohner so etwas hatten.

In weiser Voraussicht auf eine weitere Nutzungsmöglichkeit plante der ehemalige Ortsbürgermeister Josef Krump-Göbels in der ersten Etage auch Räume für einen Kindergarten ein. Bis dort im Jahr 1971 Kinder zu spielen anfingen verging allerdings mehr als ein Jahrzehnt. Wieso war das so?