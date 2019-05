Kommunalpolitik : Die Kita Kaserne ist Geschichte

Bitburg Der Bitburger Stadtrat hat das Projekt, in der Alten Kaserne eine Kindertagesstätte zu errichten, gekippt. Der Beschluss fiel mit4 gegen 13 Stimmen denkbar knapp. Nun wird komplett von vorne geplant – an welchem Standort ist noch unklar.

Mehr als vier Jahre haben Stadtrat und Stadtverwaltung diskutiert und das Thema Schritt für Schritt vorangebracht. Nun steht Bitburg mit seiner Kita wieder ganz am Anfang. Denn das Vorhaben, in einem Block in der Alten Kaserne, eine Kita zu errichten, ist gestorben.

Mit der Mehrheit der Stimmen von CDU, Grünen und zwei Vertretern der Liste Streit wurde gegen das Votum von FBL, SPD, FDP und zwei Vertretern der Liste Streit sowie dem Bürgermeister in der Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, dieses Projekt nicht weiter zu verfolgen.

Info Die Vorgeschichte Seit 2015 plant die Stadt Bitburg, in der Alten Kaserne eine große Kita zu errichten. Zunächst in Zusammenarbeit mit einem Investor, der Firma Dignum castra, die einen Block für die Stadt entsprechend umbauen sollte und von der die Stadt dann die Räume angemietet hätte. Das Vorhaben zog sich zunächst in die Länge, weil 2016 klar wurde, dass die Sache europaweit ausgeschrieben werden muss. Schließlich kam auf die Ausschreibung nur ein Angebot rein, das nach Angaben der Verwaltung aber nicht berücksichtigt werden konnte, weil es nicht den Vorgaben entsprach. Zudem regten sich Zweifel, ob das Mietmodell die wirtschaftlichste Lösung sei. Neuer Anlauf: Die Stadt kaufte 2017 den Block und die bis dahin erbrachten Planleistungen für rund eine Million Euro. Damals ging man nach einer Bedarfsanalyse des Jugendamts davon aus, dass Bitburg 130 zusätzliche Kita-Plätze schaffen muss in neun Gruppen. Die Kosten wurden auf rund sechs Millionen Euro geschätzt. Im Herbst 2017 wurde schließlich nach ausführlicher Rechtsberatung klar, dass die Stadt die Architekturleistungen europaweit ausschreiben muss. Fünf Planungsbüros haben Angebote vorgelegt. Darüber beriet der Stadtrat im Januar 2018. Unterdessen gibt es neue Bedarfsanalysen, die nun davon ausgehen, dass in Bitburg mindestens 200 Kita-Plätze fehlen – die Stadt muss also erneut umplanen. Parallel wird, um Druck aus der Sache zu nehmen, der Beschluss gefasst, sich von Privatinvestoren eine Übergangs-Kita mit 75 Plätzen bauen zu lassen, die die Stadt mietet.

Mehr als 500 000 Euro wurden bisher allein für Architekten und Planer ausgegeben. Wo die neue, dringend benötigte Kita nun entstehen soll, ist noch offen. Damit muss sich der neu gewählte Stadtrat befassen.

Die Argumente der Kasernen-Gegner in Kürze: Das Projekt sei mit kalkulierten Kosten von 8,5 Millionen Euro finanziell aus dem Ruder gelaufen, das Gebäude sei „nicht kindgerecht“ und in Zusammenarbeit mit privaten Investoren ließe sich eine „wertigere“ Kita ebenso schnell an anderer Stelle und dafür auch noch günstiger entwickeln.