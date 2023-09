Mehr Plätze für Kinder Drei Kitas in der Eifel warten auf den Startschuss

Die Kita in Arzfeld (Grafik) wird erweitert. Auf einen Teil des bereits bestehenden Gebäudes wird ein Stockwerk gesetzt. Auch für den Ausbau der Kita in Irrel und den Neubau einer Kita in Bitburg-Masholder sind Förderanträge auf dem Weg nach Mainz.

Foto: Matthias Dimmer/Matthias Dimmer/Architekturbüro Dimmer