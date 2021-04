Tourismus : So funktioniert die MeldeApp Eifel

Bitburg/Prüm/Daun Rund 480 Gastgeber, Vereine und Veranstalter nutzten bereits eine digitale Anwendung, die ihnen und ihren Kunden das Leben in Pandemiezeiten leichter machen soll. Nicht nur die Kontaktnachverfolgung, auch die Terminvergabe ist damit möglich.

In einigen Bundesländern macht Luca Furore – eine für Nutzer und Endverbraucher kostenlose App auf dem Smartphone. Damit hofft man, trotz steigender Inzidenzen in ausgewählten Modellregionen Öffnungsszenarien bieten zu können. Terminshopping, Events oder Restaurantbesuche sollen so möglich werden, da die aufwändige Zettelwirtschaft des vergangenen Sommers dank der digitalen Lösung entfällt. Gästeregistrierung, Kontaktnachverfolgung mit Datentransfer an die Gesundheitsämter, Risikowarnungen und Terminbuchungen können mobil vorgenommen werden. Es wundert nicht, dass die Luca App auf eine Initialzündung aus der Kulturbranche zurückgeht: Smudo von den Fantastischen Vier wirbt für sie; die Band gilt als Mitfinanzierer.