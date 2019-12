Bitburg Bettingen, Bollendorf, Waxweiler und Mettendorf werden ab 1. Januar 2020 dicht gemacht. Geldautomaten bleiben aber vor Ort und die Mobile Filiale kommt.

Die Versorgung im Eifelkreis sei durch ein modernes SB-Angebot, die Mobile Filiale und digitale Angebote sowie die weiterhin bestehenden Beraterfilialen sichergestellt, teilt die Sparkasse in einer Pressemitteilung am Dienstagvormittag mit.

Das betrifft die Filialen in Bettingen, Bollendorf, Mettendorf und Waxweiler. Dennoch kommen die Bürger in diesen Orten weiter an Geld: „In diesen Gemeinden wird die Kreissparkasse in Form von SB-Geschäftsstellen, die den Kunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen, bleiben“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem ist geplant, dass diese Orte zusätzlich ein mal in der Woche von der Mobilen Filiale angefahren werden und sich beraten lassen können.