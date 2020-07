Medizin : Die Krone der Zahnmedizin für Prümer Professor

Info

Schon Anton Sculeans Vater war Zahnarzt in Prüm. Nach dem Studium der Zahnheilkunde in Budapest hat Anton Sculean an der Uni Münster eine Fortbildung zum Parodontologen gemacht. Anschließend ist er zu einem bekannten Professor nach Aarhus, Dänemark, gegangen. „Dort habe ich das meiste gelernt, wie man forscht und die Ergebnisse zum Wohle der Menschen anwenden kann“, sagt er. Nebenbei, 18 Jahre lang, hat er immer wieder in der Praxis in Prüm bei seinem Vater gearbeitet. Gleichzeitig war er in Homburg Oberarzt, bevor er erst nach Mainz und später nach Nijmegen, Niederlande, ging. 2008 bekam er den Ruf an die Universität Bern, in diesem Fachbereich laut Sculean, „der angesehenste Lehrstuhl in Europa“.