Ein Ort und seine Geschichte: Synagoge von Kyllburg : Die kurze Geschichte eines Gotteshauses

Kyllburg Die Kyllburger Synagoge steht nur 26 Jahre. 1912 am Annenberg errichtet, brennen die Nazis sie 1938 nieder. Heute erinnert nur eine Gedenktafel an das jüdische Gebetshaus im Eifelort.

Dazu gibt eine Legende in Kyllburg: Während die Nationalsozialisten am 9. November 1938 in ganz Deutschland loszogen, um jüdische Geschäfte und Synagogen zu verwüsten, sei dies in der Stadt erst tags darauf passiert. Als SS-Männer von Trier über Bitburg gen Waldeifel marschierten. Denn in der „Reichspogromnacht“ habe sich kein Bürger gefunden, den jüdischen Friedhof zu schänden und die Synagoge anzuzünden.

Klar ist heute nur: Dass sie in jenen Tagen abbrennt. Und danach eine Spottprozession durch die Stadt zieht. Wer die Synagoge angesteckt hat und ob dies nun am 9. oder 10. November geschah, bleibt ungeklärt. Historiker aber ziehen die Kyllburger Erzählung in Zweifel. Wahrscheinlicher sei, so Geschichtskundige, dass es sich um eine Schutzbehauptung handelte, die von der Mitschuld der Eifeler ablenken sollte. Und sie wurde so lange weitererzählt, bis sich niemand mehr daran erinnern konnte, was sich wirklich zutrug. Was hingegen überliefert ist: Als in Kyllburg die Deportationen beginnen, sind die meisten Juden bereits nach Südamerika oder in die USA geflüchtet. 1942 werden die fünf Verbliebenen verschleppt. Sie sterben im Ghetto oder werden im Vernichtungslager Treblinka ermordet (Siehe Info). Viele Spuren dieser Schicksale gibt es in der Waldeifel nicht mehr. Seit 2017 erinnern Stolpersteine in der Bahnhofstraße und der Malberger Schlossstraße an ihre Schicksale. Und jener unscheinbare Gedenkstein am Südhang des Annenbergs.