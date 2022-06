Landschaft : Die Kyll von oben: Prümer Fotograf Peter Bambach zeigt den Fluss in seinem Fotoprojekt

Prüm Der Fotograf Peter Bambach hat sein Projekt, die Kyll von der Quelle bis zur Mündung aus der Luft abzulichten, zu Ende gebracht. Wegen der Flutkatastrophe im Juli 2021 hatte er damit ausgesetzt. Seine beeindruckenden Panoramen sind nun im Internet zu sehen.

Dort hat der Prümer Fotograf Peter Bambach sphärische Panorama-Aufnahmen hinterlegt. So kann man bei seinem neuesten Projekt die Orte entlang der Kyll von der Quelle bis zur Mündung „überfliegen“. Einen Teil der Panoramen hatte er bereits fotografiert, bevor in der Nacht auf den 15. Juli die Hochwasser-Katastrophe die Eifel heimsuchte und auch im Bereich der Kyll vieles zerstört hat.

In Ehrang, wo die Kyll in die Mosel fließt, hatte er etwas Probleme, die Mündung zu fotografieren. „Die Mündung liegt innerhalb eines Naturschutzgebiets. Das darf ich mit der Drohne nicht überfliegen“, sagt er. Auch zu der nahen Autobahn, zur Autobahnbrücke und zur Mosel selbst muss er Abstand wahren, „deshalb konnte ich nicht direkt über die Kyll fliegen“. Es sind ihm aber trotzdem spektakuläre Aufnahmen gelungen.

Was ihn erstaunt hat, ist, dass von der Katastrophe schon nicht mehr allzu viel zu sehen ist. „Das sieht schon aus wie heile Welt“, sagt er. Nur wenn man näher hinschaue, sehe man Beschädigungen an einzelnen Häusern. So sei zum Beispiel die Deimlinger Mühle noch arg in Mitleidenschaft gezogen. Und in Kordel seien noch schwere Straßenarbeiten im Gange. „Da sieht man noch gut die Zerstörungen und Aufräumarbeiten.“ Dagegen sei das Dörfchen Kyll schon wieder ganz toll hergestellt worden. Nur die Fußgängerbrücke liege da wie am ersten Tag der Katastrophe.