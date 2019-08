Eifeler Flüsse bleiben trocken : Die lange Durststrecke

Bitburg-Prüm Die anhaltende Trockenheit setzt Gewässern zu. Wenn das so bleibt, erwarten Experten Tiefstwerte. Schlimmer machen es Menschen, die Wasser aus Flüssen und Bächen abpumpen.

Die Tat machte Schlagzeilen, weil sie verheerende Folgen hatte (der TV berichtete). Sie ist aber kein Einzelfall, sagt der Eifeler Fischereiberater Herbert Schneider: „Es gibt jedes Jahr Zeitgenossen, die Gewässer illegal anpumpen, um ihre Zisterne zu füllen, den Garten zu gießen oder ihren Fischweiher aufzufüllen.“ 2019 sei ihm zwar bislang kein Vorfall gemeldet worden: „Es fällt aber leider auch zu selten auf, wenn Menschen sich an den Gewässenr bedienen.“

In den zurzeit ausgedörrten Bächen und Flüssen könne dies aber zum Tod Hunderter Lebewesen führen. Zudem ist es gesetzlich verboten im großen Stil Wasser zu entnehmen. In trockenen Sommern darf man nicht mal mit Gießkanne oder Eimer Wasser abschöpfen.

„Alarmierend“ sei derzeit der Pegelstand der Prüm, sagt Schneider. Bei der Messstation in Wiersdorf wurden im Juli und August Werte zwischen 15 und 25 Zentimetern gemessen. Der Wasserstand steht damit fast so niedrig wie im Rekordsommer 2018. Eine Sprecherin der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hält es gar für wahrscheinlich, dass sich bei anhaltender Trockenheit neue Tiefstwerte einstellen.

Für Herbert Schneider ist das alles andere als beruhigend: Ein Fischsterben im Eifelkreis habe es zwar bislang nicht gegeben, „das ist aber jederzeit möglich.“ Dass es in der Region wieder feuchter wird, glaubt der Fischereiberater ferner nicht: „Durch den Klimawandel werden solche Zustände eher zur Normalität.“ Kritisch werde es dadurch vor allem für Forellen und andere Lachsfische. Denn die brauchen viel Sauerstoff. Bei fallenden Pegelständen bleibt ihnen irgendwann die Luft weg.

Ganz so dramatisch wie in der Prüm ist die Lage in anderen Eifeler Gewässern indes noch nicht. Das belegen Daten des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformationen. Demnach ist die Kyll bei Densborn derzeit 54 Zentimeter hoch, die Sauer bei Bollendorf 66 Zentimeter und die Nims bei Seffern 23 Zentimeter. Die Wasserstände entsprechen damit etwa den Werten aus den vergangenen zwei Jahren.