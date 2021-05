Kommentar : Die Leitungen müssen weg

Wenn der Bund die Anlage abreißt, sollten auch die alten Pipelines weichen. Denn sie sind eine Gefahr für die Umwelt.

Wenn sie vernünftig stillgelegt worden wären, könnten die Leitungen ruhig im Boden bleiben. Der Vorfall im Herbst 2018 weckt aber Zweifel. Das Mindeste, was der Bund also tun müsste, wäre es, in die Röhren reinzuschauen. Wenn noch was drin ist, dann müssen die Dinger sofort raus. Bevor der Sprit in die Landschaft suppt oder es wieder einen Unfall gibt. Und nicht erst, wenn in Jahrzehnten irgendwann vielleicht mal der Rückbau der Anlage ansteht.